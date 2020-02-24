2020/02/24 | 13:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادحدد مجلس النواب، يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئاسة البرلمان تحدد الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي".يأتي ذلك، بعد اجتماع لهيأة رئاسة مجلس النواب، ترأسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، لمناقشة تحديد موعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة علاوي.وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، أعلن الاحد تأجيل الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي إلى يوم الاربعاء المقبل، بدل الاثنين.

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