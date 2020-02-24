2020/02/24 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق منفذي المنذرية ومندلي يدخل حيز التنفيذ لمواجهة فايروس كورونا الوبائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق منفذي المنذرية ومندلي يدخل حيز التنفيذ لمواجهة فايروس كورونا الوبائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق منفذي المنذرية ومندلي يدخل حيز التنفيذ لمواجهة فايروس كورونا الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).