صالح يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع دخول كورونا

2020/02/24 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، على ضرورة، اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع دخول فايروس كورونا.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته ، العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان “الرئيس صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي والوفد المرافق له، وتم بحث الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة […]

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