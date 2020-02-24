صحة كركوك تؤكد سلامة الشخص المشتبه باصباته بفايروس كورونا

2020/02/24 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت دائرة صحة كركوك، اليوم الاثنين، ان الشخص المشتبه بأصابته بفايروس كورونا ثبتت سلامته، مؤكدة خلو المحافظة من الفايروس.

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