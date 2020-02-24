قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر تقول إنها قتلت 16 جنديا تركيا

2020/02/24 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنغازي (رويترز) – قالت القوات الموالية للقائد الليبي المتمركز في شرق البلاد خليفة حفتر يوم الأحد إنها قتلت 16 جنديا تركيا في الأسابيع الأخيرة بعد يوم من اعتراف تركيا بأنها فقدت عددا من ”الشهداء“ خلال معارك في ليبيا.وقال خالد … Readmore

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