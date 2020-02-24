“رويترز”: قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة عندما فتحت النار على محتجين في بغداد

2020/02/24 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (رويترز) – قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة يوم الأحد عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص منذ أول أكتوبر تشرين الأول.… Readmore

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