البرلمان يحدد الخميس المقبل موعدا لجلسة الثقة لعلاوي

2020/02/24 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس النواب العراقي الخميس المقبل الموعد النهائي لجلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي....

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