رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السياسي الكوردي عثمان بايدمير

2020/02/24 | 13:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى خلال اللقاء، تسليط الضوء على النضال السلمي لشعب كوردستان لتحقيق أهدافه المشروعة

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