كوردستان تعزز إجراءاتها الوقائية لمنع تفشي كورونا

2020/02/24 | 13:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي

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