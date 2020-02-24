النجف تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق

2020/02/24 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، عن تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في العراق، لشخص ايراني الجنسية وهو من احد طلبة العلوم الدينية.وقال مدير عام صحة النجف الدكتور رضوان الكندي، إنه “تود دائرة صحة النجف الاشرف ان توضح ان نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت اليوم اظهرت اصابة احد طلبة العلوم الدينية […]

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