مصر تنفذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي

2020/02/24 | 13:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نفذ حكم الإعدام، اليوم الاثنين، بحق هشام عشماوي داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

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