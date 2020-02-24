مدير ومديرة مدرسة ابتدائية يقتلون شخص عبر قاتل مأجور في بغداد

2020/02/24 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… صدقت محكمة تحقيق الكرادة اقوال ثلاثة متهمين عن جريمة قتل احد المواطنين في منطقة الرستمية نفذت من قبل قاتل مأجور بتوجيه من قبل مدير ومديرة مدرسة ابتدائية.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم لاثنين أن “القاضي المختص اتخذ عدة قرارات بشأن التوصل الى القاتل عن طريق الاستعانة بالطرق التقنية والفنية […]

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