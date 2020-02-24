مغايرة لما نشره مكتب علاوي .. بومبيو يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية معه

2020/02/24 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعرب وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يوم الاثنين عن دعم بلاده لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.جاء ذلك في تغريدة لبومبيو نشرها اليوم على “تويتر” متحدثا فيها عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي.ورحب بالوعود التي قطعها علاوي على نفسه في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد.[…]

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