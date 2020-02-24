2020/02/24 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أنه تم “رصد وجود حالات استغلال لحاجة المواطن الى مستلزمات الوقاية من كورونا فيروس”، بحسب تغريدة له على تويتر.وأضاففي تغريدة له على “تويتر”: “في الأزمات تحتاج البلدان والشعوب إلى التكاتف لا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان تنتقد رفع أسعار الكمامات والمعقمات: في الأزمات تحتاج البلدان والشعوب إلى التكاتف لا الاستغلال) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان تنتقد رفع أسعار الكمامات والمعقمات: في الأزمات تحتاج البلدان والشعوب إلى التكاتف لا الاستغلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).