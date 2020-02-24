2020/02/24 | 13:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).