الديوانية تشكل خلية أزمة لمواجهة كورونا

2020/02/24 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الديوانية، الاثنين، عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة مرض كورونا واتخاذ اجراءات للوقاية منه وتجنب الاصابة به.وذكر بيان لاعلام الدائرة تلتقه وكالة صدى، أن “صحة المحافظة عقدت اجتماع بحضور النائب الثاني للمحافظ ومدراء القطاعات والمستشفيات وممثلي عن الامن الوطني والشرطة والدفاع المدني لمناقشة موضوع فيروس كورونا وطرق الوقاية منه”.وأضاف البيان، ان الاجتماع ناقش

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