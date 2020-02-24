أيها العراقيون اطمئنوا .. كورونا لن يدخل إلى العراق

2020/02/24 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص تسود حالة من الرعب في جميع انحاء العالم، من الزائر غير المرغوب فيه “فايروس كورونا”، الذي اجتاح اقوى قوة بشرية وتكنولوجية في العالم وهي الصين، التي رغم امكانياتها المهولة الا انها لم تستطع لحد هذه اللحظة السيطرة عليه، في ظل حالات الوفيات الكبيرة التي لحقت بمواطنيها.واعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، […]

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