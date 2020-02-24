2020/02/24 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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وصول المنهاج الحكومي لكابينة علاوي إلى رئاسة البرلمان

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

اشترطت رئاسة مجلس النواب، الإثنين (24 شباط 2020) إرسال السير الذاتية لكابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ومنهاج الحكومة لعقد جلسة الخميس.

وذكرت رئاسة المجلس، في بيان، انها "حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الج

بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (24 شباط 2020)، إنه صُدم بأداء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح هو من كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الصدر، في تصري

بغداد اليوم-بغداد

حدد مجلس النواب، الإثنين (24 شباط، 2020) يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئاسة البرلمان تحدد الخم

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