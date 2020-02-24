صحة النجف: الشخص الإيراني المصاب دخل العراق قبل قرار منع الإيرانيين من الدخول

2020/02/24 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، الإثنين (24 شباط، 2020) أن الشخص الإيراني المصاب دخل العرا...





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