رئاسة البرلمان تشترط إرسال السير الذاتية لكابينة علاوي ومنهاج الحكومة لعقد جلسة الخميس

2020/02/24 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اشترطت رئاسة مجلس النواب، الإثنين (24 شباط 2020) إرسال السير الذاتية لكابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ومنهاج الحكومة لعقد جلسة الخميس.

وذكرت رئاسة المجلس، في بيان، انها "حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل الموعد المحدد" .

وعقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين 24 شباط 2020، اجتماعا خاصا لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقررت الرئاسة خلال الاجتماع عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 27 شباط 2020 الساعة الواحدة ظهرا، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.

ودعت رئاسة المجلس "رئيس الوزراء المكلف للإسراع في إرسال المنهاج الحكومي والسير الذاتية للوزراء قبل عقد جلسة يوم الخميس المقبل".

يأتي ذلك، بعد اجتماع لهيأة رئاسة مجلس النواب، ترأسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، لمناقشة تحديد موعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة علاوي.

وصول المنهاج الحكومي لكابينة علاوي إلى رئاسة البرلمان

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (24 شباط 2020)، إنه صُدم بأداء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح هو من كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الصدر، في تصري

بغداد اليوم-بغداد

حدد مجلس النواب، الإثنين (24 شباط، 2020) يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئاسة البرلمان تحدد الخم

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