العراق : مقتدى الصدر يهدد بتنظيم احتجاجات أمام مجلس النواب إذا رُفضت حكومة علاوي

2020/02/24 | 13:33 - المصدر: فرانس 24

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هدد رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر بتنظيم احتاجاجات أمام مجلس النواب إذا لم يتم التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي خلال الأسبوع المقبل.



ويواجه محمد علاوي حملة رفض واسعة من قبل أنصار الحركة الاحتجاجية الذين أيدهم الصدر خلال مطالبتهم برحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.





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