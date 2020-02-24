2020/02/24 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال 5 دواعش في نقطة تفتيش بمدخل مدينة الموصل.وذكر بيان لإعلام وزارة الداخلية وتلقته وكالة صدى ان “مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال تنفيذ واجبات تفتيش العجلات وتدقيق الاشخاص الوافدين الى المدينة تمكنت من القاء القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الارهابية في سيطرة النصر، مدخل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 5 دواعش بمدخل مدينة الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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