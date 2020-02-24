بدء اجتماع رئاسات إقليم كردستان الثلاث مع الأطراف السياسية لحسم المشاركة في كابينة علاوي

2020/02/24 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في الاقليم، بعقد اجتماع للرئاسات الثلاث في اقليم كردستان بشان المشاركة بحكومة علاوي.وقال مراسلنا اليوم الاثنين، ان “الرئاسات الثلاث في حكومة إقليم كردستان عقدت مع القوى و الأحزاب السياسية في كردستان حول المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية بقيادة علاوي”.واضاف مرسالنا ان ” الجتماع عقد بحضور رئيس إلاقليم نيجرفان البارزاني و رئيس […]

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