2020/02/24 | 13:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدثت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، حالة من الجدل بداخل لبنان، بسبب تصريحاتها الأخيرة، بشأن فيروس “كورونا” المستجد.وفي لقاء مصور أجري معها لصالح “تلفزيون الجديد” اللبناني، قالت نجوم كرم عن مخاوفها بشأن الفيروس: “عندنا مناعة..وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من الخارج”.وجاءت تصريحات نجوى كرم، على هامش احتفالها مع معجبيها، بعيد ميلادها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم عن “كورونا”: لدينا قمامة في لبنان تكفي لقتل أي بكتيريا قادمة من الخارج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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