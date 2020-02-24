إنزال جوي لقوات مكافحة الإرهاب بإسناد من طيران التحالف الدولي يسفر عن قتل 3 إرهابيين واعتقال سبعة

2020/02/24 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: تمكن جهاز مكافحة الارهاب من قتل ثلاثة ارهابيين من المقربين لزعيم العصابات الداعشية واعتقال سبعة ارهابيين.وذكر بيان لخلية الإعلام الامني ان “جهاز مكافحة الارهاب تمكن من تعقب بقايا قيادات وعناصر عصابات داعش الارهابية واكتشاف أهداف في وادي زغيتون … Readmore

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