رئاسة البرلمان: انعقاد جلسة الخميس مرهون بهذا الأمر

2020/02/24 | 13:38 - المصدر: السومرية نيوز

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حددت رئاسة البرلمان، يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ورهنت انعقاد الجلسة بوصول السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي قبل ٤٨ ساعة من موعد الانعقاد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة البرلمان حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئاسة البرلمان رهنت انعقاد جلسة الخميس بوصول السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي قبل ٤٨ ساعة من موعد الانعقاد".

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