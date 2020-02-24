2020/02/24 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات الصينية، منع تجارة الحيوانات البرية كليا وحظر استهلاكها، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، الذي خلف آلاف القتلى والمصابين داخل الصين وخارجها.وتزايدت المخاوف من تحول الفيروس إلى وباء عالمي، بعد زيادة حادة في عدد المصابين بالمرض في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وظهور حالات في دول جديدة.وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تمنع “كليا” تجارة الحيوانات البرية واستهلاكها بعد انتشار فيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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