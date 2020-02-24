وزارة الدفاع تنفي عودة “أسرى” إلى العراق عن طريق كردستان

2020/02/24 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الدفاع العراقية، الأنباء التي تحدثت عن عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق كردستان.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تنفي ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق اقليم كردستان العراق وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد، مؤكدة ان أي خبر يتعلق بالموضوع اعلاه يتم نشره عبر المنافذ الاعلامية الرسمية للجهات المسؤولة عن ملف الاسرى.

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