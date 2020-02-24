نواب لـ “العهد نيوز”: البرلمان تسلم المنهاج الحكومي الجديد

2020/02/24 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مجموعة من النواب، بان رئاسة مجلس النواب العراقي، تسلمت المنهاج الحكومي، لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال النواب في تصريحات ، لـ “العهد نيوز”، اليوم الاثنين، ان “المنهاج الحكومي الجديد ، وصل الى مجلس النواب، وقامت الرئاسة باستلامه”.

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