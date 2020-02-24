البصرة تكشف عن 64 طفل بحاجة لإجراء عمليات بالقلب خارج العراق‎ ‎

2020/02/24 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاداري لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي، اليوم الاثنين، ان هناك 64 طفلا بحاجة لعمليات جراحية في القلب خارج العراق.‏ وقال الاجودي، إن ” 64 طفلا ينتظر عملية القلب المفتوح في البصرة بصورة مستعجلة ولعدة حالات” ‏مشيرا الى ان”معاملاتهم وصلت للمحافظة خلال شهر كانون الثاني وشهر شباط من اجل سفرهم لخارج العراق ضمن برنامج المحافظة […]

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