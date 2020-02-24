2020/02/24 | 13:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات سامراء عن خطتها لتأمين زيارة الإمامين العسكريين ” عليهما السلام ” .وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن ” عماد الزهيري ” في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى ، إن ” قيادة عمليات سامراء أكملت خطتها الخاصة بتأمين زيارة الإمامين العسكريين “عليهما السلام” في ذكرى استشهاد الإمام محمد بن علي الهادي (

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة عمليات سامراء تكشف عن خطتها لتأمين زيارة الإمامين العسكريين (ع) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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