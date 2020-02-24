2020/02/24 | 13:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وجه بسحب يد وتنزيل درجة لمعاون مسؤول دائرة افريقيا، مقداد أيوب سعدي.وذكرت الوثيقة ، أنه “استناداً إلى توصيات محضر اللجنة التحقيقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: مسؤول يهدد وزير الخارجية والأخير يعاقبه) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: مسؤول يهدد وزير الخارجية والأخير يعاقبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).