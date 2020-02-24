الصحة الإيرانية: لن نسلم جثامين ضحايا كورونا لذويهم وسندفنهم بتوابيت مُحكمة

2020/02/24 | 13:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها لن تسلم جثامين الوفيات بفيروس كورونا إلى ذويهم لإجراء مراسم الدفن لهم، مشيرة إلى أنها من ستتولى الدفن.

وقال رئيس مركز إدارة المستشفيات والخدمات في الوزارة رضا كلبيرا، إن "الجهات الطبية ووزارة الصحة لن تسمح بتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا إلى عوائلهم وأن وزارة الصحة ستتولى عملية دفنهم".

وأضاف في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن "وزارة الصحة ستقوم بوضع جثمان الشخص المتوفى بسبب كورونا في تابوت مغطى بالكامل، ولا يحق لأي أحد فتح الغطاء"، مؤكدا أن "الأشخاص الذين ماتوا أخيرا بسبب كورونا جرى دفنهم بإشراف من وزارة الصحة".

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