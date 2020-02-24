وزارة الصحة تعلن تفاصيل تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا لطالب إيراني في النجف

2020/02/24 | 13:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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