عمليات للنزاهة في يوم واحد تكشف ارتفاع مستوى الفساد في الدوائر الحكومية العراقية

2020/02/24 | 13:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كشفت عمليات جديدة لهيئة النزاهة عن توسع مستوى الفساد في الدوائر الحكومية العراقية فقد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية اليوم عن تمكنها من ضبط عدد من الموظفين في دائرة تنفيذ الكوت، لقيامهم بأخذ رشا من المراجعين لقاء … Readmore

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