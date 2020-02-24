صحة كركوك تؤكد سلامة الشخص المشتبه بإصابته بفايروس كورونا

2020/02/24 | 13:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت دائرة صحة كركوك، اليوم الاثنين، ان الشخص المشتبه بأصابته بفايروس كورونا ثبتت سلامته، مؤكدة خلو المحافظة من الفايروس. وقال مدير عام دائرة صحة كركوك كريم ولي جميل في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام, إن “الشخص المشتبه بإصابته بفايروس كورونا والعائد من ايران والذي تم حجره يوم امس سيغادر المستشفى اليوم وذلك بعد اجراء كافة

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