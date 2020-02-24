مصادر نيابية : وصول المنهاج الحكومي إلى هيأة رئاسة البرلمان

2020/02/24 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين، بوصول المنهاج الحكومي إلى هيأة رئاسة البرلمان.

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