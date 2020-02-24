العراق يحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للبضائع الايرانية

2020/02/24 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية مهدي ميراشرفي، الاثنين، أن صادرات السلع سجلت 125.2 مليون طن بقيمة 38.5 مليار دولار في 11 شهرا فترة 21 آذار 2019 حتى 19 شباط 2020، فيما جاء العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في خبر اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن ميراشرفي قوله، إن "الصادرات سجلت نموا كمّيا بـ 17.6 بالمئة وانكمشت سعريا بنسبة 4.4 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة".

وبيّن رئيس الجمارك أن "الميزان التجاري سجل عجزا بـ 1.4 مليار دولار بالوقت الراهن، واذا ما تم احتساب ايرادات صادرات الكهرباء والخدمات الهندسية لدول الجوار فانه الميزان التجاري سيسجل فائضا".

ونوه الى أن "الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان على التوالي، تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلع الإيرانية"، مبينا أن "الصين والامارات وتركيا والهند وألمانيا بالترتيب/ تصدرت قائمة الدول المصدرة الى ايران".





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