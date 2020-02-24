2020/02/24 | 13:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت محطة (راي) الإذاعية الإيطالية، اليوم الإثنين، أن شخصا رابعا توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بينما يكافح المسؤولون لاحتواء التفشي في شمال البلاد مع تأكيد إصابة نحو 150 منذ يوم الجمعة.وأضافت الإذاعة أن المتوفى في الثمانينات من عمره وكان في المستشفى للعلاج من مرض آخر عندما أصيب بالعدوى.وكان الثلاثة الآخرون الذين توفوا بالمرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان رابع حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان رابع حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان رابع حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).