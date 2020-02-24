تهريب “حيوانات كورونا” مستمر في الصين رغم الحظر

2020/02/24 | 14:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين- متابعات: رغم ترجيحات بوجود علاقة بين انتشار فيروس “كورونا” المستجد في الصين وبعض الحيوانات، لا تزال البلاد تعاني من أجل وقف تجارة وتهريب الحيوانات من أجل الحصول على لحومها […]

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