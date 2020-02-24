بيارق الخير: المحاولات جارية لتذليل الصعوبات مع الكتل السياسية لتمرير حكومة علاوي

2020/02/24 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، أن المحاولات جارية لتذليل الصعوبات مع الكتل السياسية لتمرير حكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن هناك محاولات لجعل الحكومة تمضي بشكل مريح خلال جلسة الأربعاء المقبل، مشيرا الى ان الوضع السني مختلف، حيث أن هناك غالبية سنية مؤيدة لتمرير الحكومة.

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