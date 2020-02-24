ارتفاع وفيات الصين إلى 2592 وإصابة أكثر من 77 ألفا بفيروس كورونا

2020/02/24 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين وفاة مئة وخمسين حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت اللجنة في بيان، أن اجمالي وفيات الصين ارتفع الى الفين وخمسمئة واثنين وتسعين شخصا، فيما وصل عدد الإصابات الى سبعة وسبعين ألفا ومئة وتسعا وخمسين إصابة، مشيرة الى أن أكثر من عشرة آلاف حالة في وضع حرج، وصنفت على انها إصابات خطيرة أغلبها من مدينة ووهان.

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