بومبيو: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي مطالب المحتجين في العراق

2020/02/24 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

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أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية اجراءات عاجلة تلبي المطالب المشروعة للمحتجين.

ورحب بومبيو في تغريدة نشرها على موقع تويتر بالوعود التي قطعها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن إجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، مشدداً على ضرورة إخضاع المسؤولين عن أحداث العنف الى المساءلة القانونية وانهاء العنف الذي يطال المحتجين، مجددا دعم الولايات المتحدة للعراق.

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