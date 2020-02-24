2020/02/24 | 14:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما تداولته بعض مواقع التواصل من معلومات تشير إلى تمديد منحة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، فيما دعت المواطنين إلى اعتماد مصادرها الرسمية لتلقي الأخبار والمعلومات.وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , أنها باشرت بإطلاق الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ وستكون الأخيرة داعية المواطنين إلى تلقي الأخبار والمعلومات من مصادرها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تنفي تمديد منحة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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