2020/02/24 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم قوات مكافحة الشغب، ظهر الاثنين، على اقتحام اماكن لاعتصام متظاهرين، واقدمت على حرق خيمهم.وقال مراسل شفق نيوز، ان قوات الشغب حرقت عدة خيم منتشرة قرب نفق التحرير وسط بغداد.

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