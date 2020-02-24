2020/02/24 | 14:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يعني فوز مُرشّحي الحرس الثوري الإيراني بأغلبيّة مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة؟ الانسِحاب من الاتّفاق النوويّ كُلّيًّا؟ وهل هو حُكم بالإعدام السياسيّ على روحاني وجناحه؟ ولماذا نعتقد أنّ […]

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