جواد كاظم غلوم - وطنٌ ذبّاحٌ

2020/02/24 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم وطَنٌ ذبّاحعِــــراقٌ عَـــرفْـــنَـــاهُ عَــــصِـــيٌّ قِـــيَـــادُهُتَـــكاثَـرَ فــيه الرعْـب والخـوف والــفِــتَـــنْ بِـــلادٌ حَـــبَــاهـــا الله وفْــــرا ونِـــعْـــمَــــة فــصــارت عَــداوات المَــطامــع والإحَـــنْنَــخــيْـــلٌ ومـــاءٌ ثـــم نَــــفْـــطٌ مُــخَــــزّنٌوكــثرة مَــرعى دون فَــضْــلٍ ولا مِــنَـــنوشَــمْــسٌ سطُــوعٌ كــل فصْـــلٍ تَ......

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