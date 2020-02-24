محمد السعدنى - إعادة هندسة النخبة والجماهير

2020/02/24 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدنى "على الموتى القدامى أن يفسحوا مكاناً للموتى الجدد" عبارة لخصت مسرحية لكاتب تشيكى شهير، قرأتها منذ سنوات بعيدة، استدعتها ذاكرتى فى معرض الرد على بعض ما أثاره حوار مع مجموعة من المثقفين والأكاديميين حول ما طرحته من أفكار فى المقالات الثلاث الأخيرة هنا عن صناعة الوعى والتنوير ومؤسساتنا الثقافية الهزيلة والغائبة عن مشروع فكرى يؤسس للنهضة، ويعالج هذا الإفلاس الضارب فى حياتنا الفكرية والسياسية، ويلبى أش......

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