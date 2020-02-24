مصدر امني يحذر عبر “العهد نيوز” من مغبة استهداف القيادات الامنية التي قارعت الارهاب

2020/02/24 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاثنين، من مغبة قيام القوات الامريكية باعتقال الشخصيات العشائرية والقيادات الامنية التي قارعت الارهاب وتصدت لمخططات مجرمي داعش الخبيثة.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “استهداف الشخصيات العشائرية والقيادات الامنية من قبل القوات الامريكية امر مرفوض كون ان استهداف هذه الشخصيات يعد مخطط خطير يؤثر سلبا على […]

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