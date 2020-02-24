كتلة الديمقراطي : أغلب مرشحي وزارات علاوي مزدوجو الجنسية وليسوا مهنيين أو تكنو قراط

2020/02/24 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اشرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اختلافا جذريا بين المعايير التي وضعها الشارع المنتفض في اختيار اعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة وبين من رشحهم المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية محمد علاوي، مشككة في الوقت ذاته من تمكن علاوي من الايفاء بالتعهدات التي قطعها امام الشعب وخاصة في محاسبة قتلة المحتجين.وقالت رئيس الكتلة فيان صبري في مقابلة […]

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